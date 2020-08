Bonje bij GroenLinks: autistisch raadslid voelt zich gediscrimineerd en stapt op

Haan is autistisch en dat is zijns inziens de reden dat hij lager op de kandidatenlijst gezet is dan gehoopt. GroenLinks heeft een zetel in Delfzijl en twee in Loppersum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november vallen de twee samen met Appingedam onder de nieuwe fusiegemeente Eemsdelta. De politicus had gehoopt op de lijst op plek twee of drie te worden geplaatst, maar hij staat op plaats vier.

„Als autist kan ik soms wat botte reacties geven, ik heb altijd een weerwoord. In de raad is dat anders, want dan neem ik een andere rol aan. Dus je ziet een hele andere Tim. Maar dan krijg je van een aantal leden op een nare toon te horen dat je dat niet moet doen”, zo laat Haan aan RTV Noord weten.

Tijdens een verzoeningspoging maandagavond is hij boos weggelopen. „Ik weet dat ik niet de makkelijkste persoon ben, maar ik probeer duidelijk te maken dat het ontzettend kwetsend is wat zij hebben gezegd. Dat heeft mij persoonlijk geraakt. Ik wil van die mensen excuses en die kwamen niet.”

Volgens campagneleider Musetta Blaauw is er geen sprake van discriminatie. „Zijn autisme heeft in geen enkele afweging een rol gespeeld. De kandidatencommissie heeft plek vier voorgesteld omdat drie kandidaten geschikter waren dan hij. Tim is een hele goede voor specifieke thema's, maar minder sterk in de breedte. Dan ligt het meer voor de hand om hem bij een grote fractie in te zetten.” Excuses zijn er volgens haar wel gemaakt.

Haan is onvermurwbaar: hij heeft per direct zijn lidmaatschap opgezegd en wil als onafhankelijk raadslid verder. De verkiezingen voor de gemeenteraad Eemsdelta zijn op 18 november, voor 5 oktober moeten de de kandidatenlijsten ingeleverd zijn.