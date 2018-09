Varkensboeren boos op Varkens in Nood

„Door ze te bestellen, geven varkenshouders privégegevens en inhoudelijke informatie over hun bedrijfsvoering aan Varkens in Nood. Die informatie zou in de toekomst tegen varkenshouders kunnen worden gebruiken”, zegt de NVV tegen het AD.

Informatie ook elders te vinden

Vakers in Nood is het daar niet mee eens. De organisatie vraagt alleen om een adres en een aantal gewenste zakken, andere informatie is allang op andere plekken te vinden, zegt de directeur.

Varkens in Nood heeft tot nu toe genoeg donaties gekregen om ruim 20.000 juten zakken te kopen. Voor biggetjes is zo’n zak zachter dan beton. Bovendien ruikt die naar hun moeder. NVV en LTO benadrukken dat er niets mis is met de zakken zelf.