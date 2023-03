Politie Limburg: verdachten spectaculaire juwelenroof Tefaf in het vizier

Dat laat de politie Limburg weten na vragen van De Telegraaf. Bronnen rond het onderzoek bevestigen dat het inderdaad gaat, zoals De Telegraaf al eerder meldde, om leden van de befaamde en gevreesde Pink Panther-bende, die verantwoordelijk is voor tientallen grote roven in Europa in de afgelopen decennia met miljoenen euro’s als buit. De leden komen uit landen op de Balkan. De politie wil daarop officieel niet reageren.

Tekst gaat verder onder de video. Video: De roof op de Tefaf-beurs in juni vorig jaar is gefilmd. Via Dumpert.

Op 28 juni sloegen vier bewapende mannen in opvallende kleren uit de tv-serie Peaky blinders vitrines in het beursgebouw aan diggelen en gingen er op elektrische steps met kostbare sieraden vandoor. Het duurste pronkstuk dat de rovers meenamen, was een collier met een ’vivid’ gele diamant van 114 karaat van het Britse bedrijf Symbolic & Chase. Over de waarde van het sieraad doen de wildste geruchten de ronde. Het zou 27 miljoen euro waard zijn.

Beloning

Het Britse bedrijf Charles Taylor Adjusting, dat in opdracht van de verzekeraars onderzoek doet naar de roof, zei in september in De Telegraaf dat de waarde wat lager ligt en dat het collier een van de tien gestolen sieraden was. Het bedrijf heeft een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Een team van twintig rechercheurs werkt al acht maanden aan het onderzoek naar de roof, samen met Interpol, Europol en andere landen in de wereld. Ook met opsporingsdiensten van de Balkanlanden waar de verdachten volgens de politie zitten, is nauw contact. Het onderzoek richt zich op de analyse van beschikbaar beeldmateriaal, getuigenverklaringen, forensische sporen, vluchtroutes, verblijfplaatsen en vluchtvoertuigen. Ook worden tips onderzocht die binnenkwamen via Opsporing verzocht.

Onderzoek complex

„Het onderzoek trekt nog altijd veel internationale aandacht. Zowel vanuit de media, maar vooral ook vanuit de internationale kunstwereld. Zeker met het oog op de volgende editie van deze grote kunstbeurs, die deze maand weer plaatsvindt. We doen er alles aan om deze brutale overval op te lossen”, zo laat de leider van het onderzoeksteam van de politie weten.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Het internationale karakter maakt het onderzoek complex. „Dit onderzoek heeft een ongekende internationale component. Alle informatie die in het buitenland wordt opgehaald, verloopt via rechtshulpverzoeken, en dat vergt tijd. Het is een onderzoek van de lange adem, maar wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat deze zaak kan worden opgelost en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd.”

Achterstanden

Er is veel te doen rond rechtshulpverzoeken vanuit Nederland. De processen zijn traag en er zijn grote achterstanden. Vanuit de politie is daarop intern veel kritiek. Daarnaast ligt de samenwerking met sommige landen waar veel corruptie is, altijd gevoelig. Politie en justitie zien een groot afbreukrisico en zijn soms terughoudend met het delen van gevoelige informatie. Dat geldt ook voor landen in voormalig Joegoslavië.

Bijzonder is dat het team inmiddels beschikt over een van de gestolen sieraden. Hoe de recherche het sieraad kreeg, wil de politie niet zeggen. Wel is uit onderzoek gebleken dat het uit de collectie van de Tefaf komt. De recherche beschouwt de vondst als zeer belangrijk voor de voortgang van het onderzoek.

„Alle informatie samen heeft nu als resultaat dat het onderzoek zich richt op een specifieke groep verdachten uit de Balkan. Dat is voor ons een belangrijk aanknopingspunt”, zegt de onderzoeksleider.