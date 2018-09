Rusland verspreidt valse nieuwsfeiten

„Rusland is afgelopen jaar steeds verder verwijderd geraakt van de westerse democratische standaarden. De relatie met Nederland is verder onder druk komen te staan. Mede door Russische ongefundeerde kritiek op de professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 en de vermeende anti-Russische houding van Nederland.”

Zo omschrijft de normaal altijd omzichtig formulerende AIVD de huidige relatie met de Russen. Die toch al aangetaste band verslechterde omdat de Russen het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het neerstorten van vlucht MH17 afdeden als niet objectief en de conclusies twijfelachtig noemden.

Spionage

Terwijl de Russen ons de oren wassen, maken ze zich volgens AIVD-baas Rob Bertholee hier uitgebreid schuldig aan spionage. En proberen met nepnieuws via sociale media onze mening en politieke besluitvorming te beïnvloeden.

„Het staat voor ons vast dat het aan de orde is”, stelt hij. „Het is zeker gebeurd na het neerhalen van MH17 en rond het Oekraïne-referendum. We zien het in reacties op sociale media, maar ook in door de Russen gemaakte berichten. Dat gebeurt op heel geraffineerde wijze.”

De nepnieuwscampagne liep volgens de AIVD door tijdens de recente Kamerverkiezingen. „De berichten waren niet gericht op het promoten van een bepaalde partij, maar beoogden vooral het zaaien van verdeeldheid. Bijvoorbeeld door tegenstellingen op het gebied van migratie te vergroten.”

De gedachte achter zulke berichtgeving is dat verdeelde landen een verdeeld Europa maken. Wat op zijn beurt een zwakkere tegenstander voor Rusland is.

Rusland gebruikte hiervoor onlangs nog een niet kloppend verhaal van een 13-jarig meisje dat in Duitsland door asielzoekers zou zijn verkracht.

Bertholee wil wat Nederland betreft geen concrete voorbeelden noemen van berichten en sites waar valse feiten werden gepubliceerd. Vanuit het oogpunt van de inlichtingendienst is dat niet onlogisch. Maar rond MH17 circuleerden op Facebook en Twitter meerdere alternatieve lezingen van de oorzaak van de vliegramp. De belangrijkste was dat het toestel op 17 juli 2014 niet – zoals de onderzoeksraad stelt – zou zijn neergehaald door een Russische Buk-raket, maar door Oekraïense straaljagers.

Hoewel hard bewijs ontbreekt, kreeg deze theorie ook steun van Nederlandse sociale mediagebruikers. Daarbij speelde ook mee dat het beoogde associatieverdrag met Oekraïne al was omgeven door complottheorieën.

Referendum

Toen het Oekraïne-verdrag inzet van een Nederlands referendum werd, klonken er in de Haagse wandelgangen ook geluiden dat de Russen nee-campagnes zouden voeren. Rusland was gebaat bij het afblazen van het verdrag dat de voormalige Sovjetrepubliek dichter bij Europa zou brengen.

„Wanneer je het nieuws alleen via sociale media volgt, kan je heel goed gaan denken dat dingen echt zijn gebeurd zoals erin wordt gesteld. Helemaal wanneer je hetzelfde verhaal steeds terug ziet komen. En geloof me, dit nepnieuws zit echt zo goed in elkaar”, duidt Bertholee de gevaren van de Russische manipulatie.

„De Russen zijn echt bijzonder sophisticated. Wij waarschuwen nu voor nepnieuws, maar voorkomen dat dit soort berichten verschijnen, kunnen we niet. Mensen moeten er zelf kritisch op zijn. Maar helaas is het verbijsterend wat mensen allemaal geloven.”

De inlichtingendienst deed ook onderzoek naar machinatie van de recente stembusgang in ons land. Iets waarvoor in de VS nu aanwijzingen zijn. Volgens Bertholee is er wat dat betreft geen reden tot zorg. „Het stem- en verkiezingsproces is niet beïnvloed. We hebben schone verkiezingen gehad.”