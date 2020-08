Toeristen opgelet: voor deze regio’s geldt nu code oranje

Sint-Maarten heeft code oranje gekregen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederlanders kunnen in steeds meer landen de zomervakantie doorbrengen. Toch blijft een aantal landen en regio’s in Europa op oranje staan. Dat betekent dat een vakantiereis voorlopig nog niet is aangeraden en dat alleen noodzakelijke reizen worden geadviseerd.