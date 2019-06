Examenleerlingen Calvijn College blijven in spanning

De school heeft de leerlingen hiervan op de hoogte gebracht. Op de website valt onder meer te lezen: „Uit nader onderzoek vandaag blijkt dat er meerdere cijfers niet in het examenregistratiesysteem staan. Het is onduidelijk of dit komt doordat er toetsen niet zijn gemaakt, of dat cijfers niet zijn ingevoerd. We zoeken dit vanaf nu uit, werken hier het weekend aan door en hebben daarover maandagochtend aanstaande een afspraak met de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de examenuitslag vandaag niet vastgesteld kan worden. Wij betreuren dit in hoge mate en bieden nogmaals onze verontschuldigingen aan onze leerlingen en hun familie aan.”

Begin volgende week wil de inspectie duidelijkheid hebben of er een examenuitslag kan worden vastgesteld.

