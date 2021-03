LIVE | Duits leger staat klaar om tientallen vaccinatiecentra te openen

10:35 uur - 20.000 extra vaccinaties per dag in Duitsland

Het Duitse leger staat klaar om 28 vaccinatiecentra te openen. Daar kunnen dan dag en nacht mensen worden ingeënt met coronavaccins, zegt minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer tegen het Duitse zakentijdschrift Wirtschaftswoche.

De door militairen gerunde priklocaties kunnen volgens de minister snel de deuren openen. De CDU-politica voorspelt dat dan nog eens 20.000 mensen per dag ingeënt kunnen worden, mits voldoende vaccins beschikbaar zijn. Kramp-Karrenbauer richt zich volgens Wirtschaftswoche indirect tot haar collega Jens Spahn, de minister van Volksgezondheid. Die gaat over de vaccinatiecampagne en zou het voortouw moeten nemen bij het inschakelen van het leger.

Duitsland betrekt het leger nu ook al bij de vaccinatiecampagne, die in december begon en volgens critici te traag verloopt. Militair personeel wordt onder meer ingezet bij bestaande vaccinatiecentra en helpt bij het uitvoeren van contactonderzoek.

03.30 uur - EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt donderdag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan bloedplaatjes.

De Duitse gezondheidsautoriteiten voegden er later aan toe dat in hun land zeven mensen in de periode na de vaccinatie werden getroffen door een beroerte. Drie van hen zijn overleden.

Op 5 miljoen prikken gaat het om een klein aantal meldingen, zoveel is duidelijk. Voor zover bekend kregen in de Scandinavische landen zes mensen last van de combinatie van de twee bloedproblemen, enkele tientallen mensen kregen in de week na hun prik trombose.

De belangrijkste vraag voor de experts is of het vaccin de klachten heeft veroorzaakt - en wat dat dan betekent voor de verdere vaccinaties. Het kan ook toeval zijn. Trombose komt vaak voor en EMA zei dinsdag dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. Nederland en veel andere EU-landen namen echter het zekere voor het onzekere en legden de vaccinaties uit voorzorg stil. In het Verenigd Koninkrijk en België benadrukten politici en deskundigen op hun beurt hoe veilig het vaccin is.

EMA-directeur Emer Cooke liet dinsdag al weten dat ook haar organisatie nog steeds op het standpunt staat dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca „zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen.” Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus, of eraan sterven.

Het veiligheidscomité beoordeelt in een versnelde procedure alle beschikbare informatie en zal „alle aanbevelingen doen die nodig zijn om risico’s te minimaliseren en de gezondheid van patiënten te beschermen”, aldus EMA.

02.00 uur - Brazilië registreert recordaantal coronabesmettingen in 24 uur

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. In het afgelopen etmaal kwamen er in het Zuid-Amerikaanse land ruim 90.000 gevallen bij. Dinsdag vestigde Brazilië al een nieuw grimmig dagrecord met 2841 sterfgevallen in een etmaal.

Woensdag meldden de Braziliaanse autoriteiten nog eens 2648 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat brengt het totale dodental in het land met 212 miljoen inwoners op bijna 285.000. In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.

Mede door gemuteerde varianten blijft het de verkeerde kant opgaan met de epidemie in Brazilië. Woensdag zei president Bolsonaro nog blij te zijn dat zijn aanhangers demonstreren tegen regels rond het afstand houden en het sluiten van winkels. De president staat erom bekend dat hij de maatschappij zo veel mogelijk wil door laten draaien, ondanks het rondgaan van het virus. „Natuurlijk was ik blij”, aldus de president, die het coronavirus eerder afdeed als „een griepje.” „Ze laten zien dat de mensen in leven zijn. We willen onze vrijheid. We willen dat de wereld onze grondwet respecteert.”