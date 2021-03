LIVE | Noorse experts: bloedproppen komen door sterke immuunreactie

16.20 uur - Noorse experts: bloedproppen komen door sterke immuunreactie

De bloedproppen na inenting met het vaccin van AstraZeneca zijn wellicht te verklaren doordat het middel een krachtige immuunreactie kan veroorzaken, die vervolgens leidt tot de bloedstolsels. Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van Oslo zeggen dat dat de oorzaak is van de meldingen waardoor meerdere landen het gebruik van het vaccin uit voorzorg hebben opgeschort.

De immuunreactie zorgt voor de aanmaak van antilichamen die bloedplaatjes activeren en bloedproppen veroorzaken, verklaarde onderzoeker Pål Andre Holme. Omdat deze antilichamen zich aan de oppervlakte bevinden, worden ze uit de bloedsomloop verwijderd en krijgen de patiënten te maken met een tekort aan bloedplaatjes. "Dit is een reactie die we kennen, maar dan met andere medicijnen als uitlokkende oorzaak", aldus Holme.

In Noorwegen werden afgelopen week drie verpleegkundigen in een ziekenhuis opgenomen nadat ze een combinatie van bloedklonters en een tekort aan bloedplaatjes vertoonden. Een van hen overleed later.

14.00 uur - Duitsland helpt Brazilië met ic-apparatuur

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse luchtmacht gaat tachtig beademingsapparaten naar Brazilië vliegen om dat land bij te staan bij de behandeling van patiënten. De intensivecare-units worden eind volgende week van Keulen naar Manaus gevlogen.

Het land van 214 miljoen inwoners telt momenteel ruim 8300 mensen die in kritieke toestand in ziekenhuizen zijn opgenomen als gevolg van een coronabesmetting en 1,1 miljoen mensen zijn wel besmet maar niet erg ziek. Brazilië telt circa 66.000 intensivecare-units. Ze zijn verdeeld over de publieke gezondheidszorg en particuliere gezondheidsinstellingen. In het uitgestrekte land zijn echter niet overal de door de federale gezondheidsautoriteiten voorgeschreven aantallen ic-apparatuur beschikbaar. Dat geldt zeker voor het noordelijk deel van Brazilië, waar Manaus ligt.

13.30 uur - Brussel voert druk op AstraZeneca om vaccinleveringen op

De Europese Commissie voert de druk op AstraZeneca op om de vaccins te leveren die contractueel zijn vastgelegd. Het dagelijks EU-bestuur begint een formele procedure om tot een oplossing te komen in het conflict met de Zweeds-Britse farmaceut over de achterblijvende leveringen van hun Covid-19-vaccins aan de Europese Unie, aldus een woordvoerder.

In het contract dat de commissie in naam van de 27 lidstaten met AstraZeneca heeft gesloten is een geschillenregeling opgenomen waar Brussel nu gebruik van gaat maken. In overleg met de lidstaten zal er „snel” een brief de deur uit gaan waarin het bedrijf wordt „uitgenodigd” binnen twintig dagen rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. De woordvoerder wilde niet ingaan op de mogelijkheid tot juridische stappen als dit niets oplevert. „We zullen zien waar deze eerste stap toe leidt.”

Na geruzie over het achterblijven van de leveringen aan de EU in het eerste kwartaal, is Brussel nu boos over de aankondiging vorige week van het bedrijf dat ook het tweede kwartaal niet kan worden geleverd waar de EU op rekende.

12.40 uur - Veel coronavarianten op Aruba

olgens de Arubaanse overheid heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inmiddels meer dan honderd gevallen van een gemuteerd coronavirus op Aruba aangetroffen. Bij elkaar telt het eiland nu 97 gevallen van de Britse variant, tweemaal de Zuid-Afrikaanse, acht gevallen van de Mexicaanse, driemaal de Californische en een geval van de Braziliaanse variant.

Vooral de Braziliaanse variant zou tot zeer zware symptomen kunnen leiden. Het voorkomen van verspreiding is heel belangrijk voor de Dienst Volksgezondheid. Al met lichte klachten wordt iedereen opgeroepen zich te laten testen.

Op Aruba zijn woensdag 327 actieve besmettingen geregistreerd. Omdat er weer een coronapatiënt is overleden, staat het sterftecijfer nu op 81. De directie van het Horacio Oduber Hospital op het eiland laat weten dat er 29 personen met corona worden verpleegd, van wie elf op de intensive care. Daarmee legt het virus volgens het ziekenhuis weer een grote druk op de medische zorg, waardoor andere zorg in het gedrang kan komen.

12.19 uur - UMCG zoekt vrijwilligers om nieuw coronavaccin te testen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt vrijwilligers om een nieuw vaccin tegen het coronavirus te testen. Het gaat om het kandidaat-vaccin AKS-452 van het bedrijf Akston Biosciences uit de Verenigde Staten. „Doel van het onderzoek is om de veiligheid, de verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin te onderzoeken”, meldt het Gronings universitair ziekenhuis.

Voor het onderzoek zoekt het UMCG 176 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 65 jaar die geen corona hebben gehad. Deelnemers aan het onderzoek krijgen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend om te bepalen bij welke dosering iemand voldoende antistoffen heeft.

Bij het vaccin van Akston Biosciences wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke coronavirus, verzwakt of levend. Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het coronavirus, het zogeheten spike-eiwit, dat samengevoegd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam.

10:35 uur - 20.000 extra vaccinaties per dag in Duitsland

Het Duitse leger staat klaar om 28 vaccinatiecentra te openen. Daar kunnen dan dag en nacht mensen worden ingeënt met coronavaccins, zegt minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer tegen het Duitse zakentijdschrift Wirtschaftswoche.

De door militairen gerunde priklocaties kunnen volgens de minister snel de deuren openen. De CDU-politica voorspelt dat dan nog eens 20.000 mensen per dag ingeënt kunnen worden, mits voldoende vaccins beschikbaar zijn. Kramp-Karrenbauer richt zich volgens Wirtschaftswoche indirect tot haar collega Jens Spahn, de minister van Volksgezondheid. Die gaat over de vaccinatiecampagne en zou het voortouw moeten nemen bij het inschakelen van het leger.

Ⓒ ANP

Duitsland betrekt het leger nu ook al bij de vaccinatiecampagne, die in december begon en volgens critici te traag verloopt. Militair personeel wordt onder meer ingezet bij bestaande vaccinatiecentra en helpt bij het uitvoeren van contactonderzoek.

03.30 uur - EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt donderdag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan bloedplaatjes.

De Duitse gezondheidsautoriteiten voegden er later aan toe dat in hun land zeven mensen in de periode na de vaccinatie werden getroffen door een beroerte. Drie van hen zijn overleden.

Op 5 miljoen prikken gaat het om een klein aantal meldingen, zoveel is duidelijk. Voor zover bekend kregen in de Scandinavische landen zes mensen last van de combinatie van de twee bloedproblemen, enkele tientallen mensen kregen in de week na hun prik trombose.

De belangrijkste vraag voor de experts is of het vaccin de klachten heeft veroorzaakt - en wat dat dan betekent voor de verdere vaccinaties. Het kan ook toeval zijn. Trombose komt vaak voor en EMA zei dinsdag dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. Nederland en veel andere EU-landen namen echter het zekere voor het onzekere en legden de vaccinaties uit voorzorg stil. In het Verenigd Koninkrijk en België benadrukten politici en deskundigen op hun beurt hoe veilig het vaccin is.

EMA-directeur Emer Cooke liet dinsdag al weten dat ook haar organisatie nog steeds op het standpunt staat dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca „zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen.” Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus, of eraan sterven.

Het veiligheidscomité beoordeelt in een versnelde procedure alle beschikbare informatie en zal „alle aanbevelingen doen die nodig zijn om risico’s te minimaliseren en de gezondheid van patiënten te beschermen”, aldus EMA.

02.00 uur - Brazilië registreert recordaantal coronabesmettingen in 24 uur

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. In het afgelopen etmaal kwamen er in het Zuid-Amerikaanse land ruim 90.000 gevallen bij. Dinsdag vestigde Brazilië al een nieuw grimmig dagrecord met 2841 sterfgevallen in een etmaal.

Woensdag meldden de Braziliaanse autoriteiten nog eens 2648 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat brengt het totale dodental in het land met 212 miljoen inwoners op bijna 285.000. In totaal zijn er al ongeveer 11,7 miljoen besmettingen met het longvirus vastgesteld. Zowel het Braziliaanse dodental als het aantal besmettingen zijn het één na hoogste ter wereld, in beide gevallen achter de Verenigde Staten.

Mede door gemuteerde varianten blijft het de verkeerde kant opgaan met de epidemie in Brazilië. Woensdag zei president Bolsonaro nog blij te zijn dat zijn aanhangers demonstreren tegen regels rond het afstand houden en het sluiten van winkels. De president staat erom bekend dat hij de maatschappij zo veel mogelijk wil door laten draaien, ondanks het rondgaan van het virus. „Natuurlijk was ik blij”, aldus de president, die het coronavirus eerder afdeed als „een griepje.” „Ze laten zien dat de mensen in leven zijn. We willen onze vrijheid. We willen dat de wereld onze grondwet respecteert.”