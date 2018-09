TeamNL ter discussie

Binnen de sport zijn de meningen hierover verdeeld. Allereerst is er scepsis bij de financieel gezonde bonden, die hier niet echt op zitten te wachten. Daarnaast zijn de vedetten niet of nauwelijks beschikbaar. Dit leidde voor Rio al tot misverstanden omdat NOC*NSF-partners dachten dat via TeamNL iemand als Dafne Schippers op afroep beschikbaar was. Dus niet.

Ook nu niet. Zo kunnen richting de Winterspelen Ireen Wüst en Sven Kramer als individu niet door sponsors van TeamNL worden geclaimd. Een groepsfoto zou misschien kunnen, een portret niet. Sporters van dit niveau laten zich niet via een bond vermarkten; ze beschikken over een eigen management.

Dat maakt het project kwetsbaar.

Daarbij komt dat NOC*NSF met de financiering van TeamNL voor de troepen uit is gaan lopen. Voor 2017 is voor 10.325.000 miljoen euro aan sponsorinkomsten begroot, waarvan 4.140.000 gebruikt wordt om de commerciële rechten van de sportbonden af te kopen. Inmiddels is dit bij 26 organisaties gelukt.

In die ruim 4 miljoen euro aan rechten zitten dus niet de kroonjuwelen. Zo is er een deal met de NeVoBo (volleybalbond), maar exclusief het nationale vrouwenteam. Net zoals de KNSB (schaatsen) in TeamNL is gestapt zonder de handtekeningen van Wüst en Kramer. En zo zijn er nog een paar varianten te noemen.

Inmiddels hebben de Nationale Loterij, Heineken en Rabobank zich aangesloten als partner van TeamNL, waardoor circa 50% van de ruim 10 miljoen euro op de post sponsoring is gedekt. In ieder geval voldoende om de 4,1 miljoen euro aan de participerende 26 bonden te betalen.

Daar zit ook het korfbal bij. Een bescheiden sport, die niet alleen zaterdag in de volle Ziggo Dome het seizoen afsluit, maar ook eens in de vier jaar de kans krijgt om zich tijdens de World Games internationaal te laten gelden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dit evenement als de ’Tweede Divisie’ onder de Olympische Spelen benoemd. Via de World Games kunnen sporten als het ware promoveren naar de echte Spelen, zoals dat rugby en sportklimmen al is overkomen.

Maar wie de agenda’s van TeamNL en NOC*NSF bekijkt ziet nergens dat er dit jaar van 20 tot 30 juli in Polen weer de World Games worden gehouden. Met ruim 100 deelnemers uit Nederland. De toppers uit onder meer inlineskaten, handboogschieten, karate, squash, kickboksen en touwtrekken. En het korfbal.

Waar TeamNL zich op de site wel koppelt aan de interlands van het Nederlands voetbalelftal, terwijl de KNVB niet tot de participerende bonden behoort, ontbreekt de deelname van het nationale korfbalteam aan de World Games.

Kortom, TeamNL heeft nog een lange weg te gaan.