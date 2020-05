CNN-ploeg opgepakt tijdens uitzending in Minneapolis

De rellen zijn uitgebroken na de dood maandag van de 46-jarige zwarte George Floyd door toedoen van een witte agent. Omar Jimenez was aan het werk in het zuidoosten van Minneapolis, waar wordt geplunderd en brandgesticht. In Minneapolis en het aangrenzende Saint Paul is het al drie dagen onrustig als gevolg van de dood van Floyd.

Nieuwsmedia zijn vooral neergestreken in de wijk Longfellow in Minneapolis waar onder meer een politiebureau is bestormd en in brand is gestoken.