Mark Rutte warm onthaald in Parijs: ’Sterke EU nodig om veiligheid te garanderen’

De Nederlandse premier werd woensdag gastvrij onthaald op het Élyséepaleis. Een zichtbaar vermoeide Emmanuel Macron, die dagelijks uren overlegt over de oorlog in Oekraïne en maandag zijn verkiezingscampagne aftrapte, liet de afspraak toch doorgaan. Al in augustus vorig jaar werd dit rendez-vous beklonken. Rutte kwam met vijf ministers naar Parijs, waar zij met hun Franse collega’s spraken over onder andere duurzame energie, de aanpak van drugshandel en economische samenwerking.

Maar toen deze agenda werd vastgelegd, kon niemand nog bedenken dat Moskou Oekraïne zou binnenvallen. De oorlog was dan ook het belangrijkste gespreksonderwerp. „We hebben een harteloze, wrede en genadeloze Poetin gezien in de afgelopen twee weken”, zei Rutte op het binnenplein van het Élysée. „En daarom is het van groot belang dat Europa samen blijft.”

„Om de veiligheid van Europa te garanderen is een sterke Europese Unie (EU) en een sterke NAVO nodig”, zei de premier. „En een sterke EU heeft behoefte aan een krachtige, concurrerende economie.” Rutte pleitte voor het laten slinken van de schuldenberg. Hij herhaalde hoeveel belang hij hecht aan de regels van het stabiliteitspact: een begrotingstekort dat niet hoger is dan 3 procent van de nationale rijkdom, en een schuld die niet hoger is dan 60 procent daarvan.

Pensioenkas

Frankrijk zit inmiddels bijna op het dubbele, omdat Macron flink uitpakte om de coronarekening te betalen. De Franse president noemde diezelfde regels onlangs nog ’verouderd’ en wil graag nieuwe afspraken maken. Toch bleef het staatshoofd vriendelijk knikken naar zijn Nederlandse collega, ook toen die over hervormingen begon. De president moet toen aan zijn geflopte pensioeningreep hebben gedacht. Rutte zei overigens dat hij niet op het peperdure stelsel en de grote tekorten in de pensioenkas doelde. „Het is niet aan mij om te bepalen hoe landen dat doen.”

Nederland groeide door de oorlog in Oekraïne wel meer toe naar het Franse verlangen naar een eigen Europese defensie. Rutte pleitte in Parijs nog eens voor hogere uitgaven en betere samenwerking op militair gebied. Maar hij leunt daarbij wel meer op de NAVO dan Macron: volgens Rutte heeft Europa de Verenigde Staten en Canada nodig om zich te verdedigen.

„Wij staan voor een verenigde Europese Unie, tegen de Russische agressie en naast de Oekraïners”, besloot Rutte. Een boodschap die hij zal herhalen op de informele top donderdag en vrijdag in Versailles. Ook sprak hij de wens uit dat ’cher Emmanuel’ wordt herkozen, om de samenwerking voort te kunnen zetten.