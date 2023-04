Singaporees opgehangen om smokkel van 1 kilo cannabis

De 46-jarige Singaporees werd in 2017 schuldig bevonden aan „medeplichtigheid aan een samenzwering om 1.017,9 gram cannabis te verhandelen”, tweemaal het minimumvolume dat nodig is voor een doodvonnis in Singapore. Hij werd in 2018 ter dood veroordeeld, een straf die ook na hoger beroep bleef staan.

In veel delen van de wereld, waaronder buurland Thailand, is cannabis gedecriminaliseerd en hebben autoriteiten gevangenisstraffen teruggedraaid. Singapore houdt echter vast aan zijn strenge anti-drugswetten en benadrukt dat de doodstraf een effectief afschrikmiddel blijft tegen drugshandel.

De executie van woensdag was de eerste in zes maanden en de twaalfde sinds vorig jaar in de stadstaat. Singapore hervatte de executies in maart 2022 na een onderbreking van meer dan twee jaar. Onder de geëxecuteerden bevond zich Nagaenthran Dharmalingam, wiens ophanging wereldwijde verontwaardiging veroorzaakte omdat hij een verstandelijke handicap zou hebben gehad.