Duitse begraafplaats slaat coronadoden op in zeecontainer

Momenteel liggen er al twee lijken opgeslagen in de metalen container waarin plek is voor 25 lichamen. Volgens Kinski worden mensen hier na hun dood slechts korte tijd bewaard. „Als iemand overlijdt en er is geen plaats in de kliniek, dan komen ze hier en blijven ze even tot de overledene naar een laatste rustplaats wordt gebracht, bijvoorbeeld hier op de begraafplaats”, zei ze.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland is hoger dan 1,4 miljoen, meer dan 24.000 Duitsers hebben die besmetting niet overleefd. Sinds woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari.