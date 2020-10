Adviseur van Trump Chris Christie in ziekenhuis met Covid-19

Christie is een van de acht Republikeinse kopstukken inclusief Trump die de afgelopen dagen positief op het virus is getest. De meesten waren aanwezig op bijeenkomsten met de president, zoals een campagnebijeenkomst in New Jersey afgelopen donderdag en de bekendmaking door Trump vorige week van Amy Coney Barrett als kandidaat voor het Hooggerechtshof.

Christie maakte eerder zaterdag bekend dat hij het gevreesde virus onder de leden heeft. De voormalig gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey heeft afgelopen dinsdag naar eigen zeggen deelgenomen aan de voorbereidingen van Trump op zijn debat met de Democratische tegenspeler in de verkiezingen, Joe Biden.

Trumps adviseur Hope Hicks die de president dinsdag en woensdag vergezelde, heeft het virus ook opgelopen, net als ex-adviseur Kellyanne Conway, de republikeinse partijvoorzitter Ronna Romney McDaniel en de drie Republikeinse senatoren Mike Lee, Thom Tillis en Ron Johnson.