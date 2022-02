Onderzoek: Pier Scheveningen over een paar jaar niet meer veilig

Onder meer de in beton gestorte onderdelen zijn in zeer slechte staat en dit geldt ook voor de eilanden. Een investering van 40 miljoen euro is nodig om ’de Pier in zijn huidige vorm weer vijftig jaar mee te laten gaan’, schrijft het stadsbestuur.

Op dit moment is de Pier, die werd gebouwd in 1961, nog ’constructief veilig’. Wel is de verwachting dat bepaalde onderdelen van de Pier binnen enkele jaren niet meer veilig zijn. Om te voorkomen dat de bekendste attractie van Scheveningen de deuren moet sluiten, is de gemeente in gesprek met de eigenaar van de Pier: Kondor Wessels Vastgoed. Het Rijk is voor het overgrote deel eigenaar van de grond waarop de Pier is gevestigd. De gemeente gaat onder andere over de veiligheidseisen en de ruimtelijke kaders voor de Pier.

Corrosie

Onder meer de vloeren zijn niet in goede staat door corrosie. De verwachting is dat er vóór 2025 al problemen ontstaan als niet wordt ingegrepen. Met name de eerste 72 meter van de steel, waar de entree onder valt, zijn ’in zeer slechte staat en aan vervanging toe’. De kolommen waarop de Pier rust, kunnen grotendeels nog lange tijd mee, maar dat geldt niet voor de kolommen onder de eilanden die eerder niet werden gerepareerd.

Er zijn drie opties om de Pier te redden: herontwikkeling, een totale revitalisatie en sluiting. Kondor Wessels Vastgoed heeft al aangegeven niets te zien in renovatie van de huidige Pier, omdat de huidige exploitatie verliesgevend is. Het liefst bouwt de eigenaar een nieuwe Pier. „Met andere functies. Denk aan recreatiewoningen, hotels en het liefst ook ’gewone’ woningen”, zegt directeur Willem Gaymans van Kondor Wessels Vastgoed. Ook moeten attracties, zoals de bungeejump, terugkeren.

Om te voorkomen dat het Scheveningse icoon op termijn sluit, gaat het college van B en W in gesprek met Kondor Wessels Vastgoed om te kijken wat er nodig is om investeringen voor de lange termijn te kunnen doen. „Een participatietraject en gesprekken met de stad krijgen hierin een plek”, schrijft wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling). „De Pier heeft een centrale positie aan de Scheveningse kust en boulevard, is cruciaal voor de uitstraling van Scheveningen en een belangrijk icoon voor Den Haag.”