Pinkpopbezoekers een uur in de rij voor gratis water: ’Er moeten echt veel meer tappunten bij’

Premium Binnenland

Zo overleef je de hittegolf als thuiswerker

Thuiswerken en een hittegolf: het is geen ideale combinatie. Hoe houden we het hoofd koel met temperaturen boven de 30 of 35 graden, in ons geïmproviseerde kantoortje op zolder? En wat mag je van je werkgever verwachten om het een beetje uit te houden op je thuiswerkplek? „Vooral oude huizen zullen ...