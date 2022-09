Rechter buigt zich weer over compensatie na corona-debacle Ischgl

Duizenden wintersporters werden besmet in Ischgl. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / IMAGO STOCK & PEOPLE GMBH

WENEN - De rechtbank in Wenen gaat opnieuw kijken of er compensatie moet komen voor de wintersporters die aan het begin van de coronapandemie in de brandhaard Ischgl waren. De schadeclaim werd eerder afgewezen door een lagere rechtbank, maar dat besluit werd in juli vernietigd door het Oostenrijks gerechtshof. Vrijdag is de eerste openbare zitting in de zaak.