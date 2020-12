Bijna 300 dode zeehonden gevonden aan Kaspische Zee

Een hond ruikt aan het karkas van een zeehond. Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

MACHATSJKALA - Op stranden aan de Kaspische Zee zijn de afgelopen dagen zeker 272 dode zeehonden gevonden. Het gaat volgens lokale waarnemers om de bedreigde Kaspische rob. Over de doodsoorzaak van de dieren is nog niets bekend. De robben zijn aangespoeld over een gebied van ruim 100 kilometer op voornamelijk Russische stranden.