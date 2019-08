Donkere wolken boven weekend: onstuimig en veel buien

„Aan de kust kan de wind hard tot stormachtig zijn en in het hele land is er kans op zware windstoten”, aldus Diana Woei van Weerplaza. „Tentharingen en stormbanden kunnen dus goed van pas komen op de camping.”

Een overtrekkend lagedrukgebied levert vrijdag een bui op, maar het wordt wel tijdelijk warmer tussen de 24 en 27 graden. Op zaterdag waait het flink uit het zuidwesten, met aan de kust windstoten tot ongeveer 100 km/uur. Woei: „In het binnenland is de wind matig tot krachtig en vooral bij buien is er kans op zware windstoten rond 75 km/uur. Zaterdagavond neemt de wind geleidelijk in kracht af.”

Voor campinggasten, vooral in de kustgebieden, is het dus zaak om de tentharingen en de stormbanden tevoorschijn te halen. „Ook is het oppassen als men zaterdag met een aanhangwagen of de caravan de weg opgaat. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden, maar er vallen verspreid ook buien, vooral in de kustgebieden.”

Zondag iets beter

Nederland is zondag nog niet helemaal van de harde windstoten verlost. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. „Verder naar het zuiden blijft het vaker droog en zijn er zonnige perioden. Voor de vakantiegangers in Limburg wordt het zondag dus een prima vakantiedag voor veel buitenactiviteiten, op de Wadden en het IJsselmeer maken de sportieve watersporters er waarschijnlijk een mooie dag van.”