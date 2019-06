Zeldzame glasaal blijkt goudmijn voor smokkelaars

Deze instelling, bestaande uit wetenschappers, natuurbeschermers en de palingsector, sprak zijn zorgen uit tijdens het jubileumcongres gisteren in Londen. Uit cijfers van Europol en Interpol blijkt dat de handel in illegale glasaal meer oplevert dan bijvoorbeeld de hele handel in ivoor.

„De paling moet niet alleen 25000 waterkrachtcentrales en gemalen overleven, wat vaak dus niet lukt, met name in de baai van Biskaje zijn ze het slachtoffer van illegale visvangst. Schepen met vergunning om glasaal te vangen overtreden zeer vaak het quotum, andere boten zijn geheel illegaal. Vooral de Spaanse autoriteiten hebben de strijd aangebonden. Aflopen jaar werden 153 overtredingen geconstateerd, dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Daarbij zijn 20 miljoen glasalen gevonden. Het vermoeden is dat in het totaal zo’n 350 miljoen illegaal worden gevangen en verhandeld via geheime pop-up palingstations. Bij een inval stonden al 30 rolkoffers klaar om de wereld in te gaan.”

Azië

Kerr: „Ruim 25% van de glasaal die Europa zou moeten bereiken is al op zee uit het natuurlijke circuit gehaald. Dat heeft meetbare invloed de herstelprogramma’s die we jaren geleden hebben ingezet. De glasaal wordt met name in Azië tot volwassen paling gekweekt en onder andere via Canada en de VS op de markt gebracht. Die hebben het ESF logo (Eel Stewardship Fund) niet herkent. Dat is een absolute garantie voor goeie kweekpaling”, aldus Kerr.

In Londen is overigens enorm veel belangstelling voor de Nederlandse palingaak de Korneliske Ykes II die deze week na een tocht vanaf Heeg in Friesland in Londen is aangekomen. Het schip is een reconstructie van de aken die tot 1930 grote hoeveelheden paling van het Friese Heeg naar Londen brachten. De Friesen hadden zelfs een eigen losplaats gekregen van koning Charles de Tweede, voor het oude Billingsgate, de vismarkt van Londen. Meer over dit unieke schip aanstaande dinsdag op onze geschiedenispagina.