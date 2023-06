Grote actie tegen plofkrakers: politie doet op 25 plekken inval, explosieven aangetroffen

De politie komt later op de dag met meer details over de arrestatie en de vondst van explosieven. Een flat aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch werd donderdag ontruimd omdat er bij een inval van de politie „een grote hoeveelheid” explosieven is aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Een woordvoerder zegt dat een groot gedeelte rondom het gebied is afgezet, maar onbekend is hoeveel mensen precies hun woning moeten verlaten.

Na een verzoek uit Duitsland waar veel plofkraken zijn geweest, werd een link met Nederland gemaakt en begon de recherche in Den Bosch een vervolgonderzoek. De invallen en doorzoekingen die donderdag plaatsvinden hebben daar mee te maken, aldus de zegsman.