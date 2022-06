Zorgen in Kamer om groen licht Brusselse miljarden voor Polen

Polen ligt onder vuur omdat de politiek geregeld ingrijpt in de rechterlijke macht. Onwelgevallige rechters worden ontslagen, vervangen door regeringsvriendelijke en kunnen zelfs vervolgd worden door een speciaal ingerichte tuchtkamer. Brussel begon daarom een procedure tegen het land en zette de uitkering van Europese subsidies en de miljarden voor Polen uit het coronaherstelfonds stil.

Bekijk ook: Brussel geeft Polen groen licht voor miljarden uit Europees coronaherstelfonds

Maar op dat laatste vlak is Brussel nu alsnog overstag: de Europese Commissie heeft, ondanks verzet van enkele commissarissen, ingestemd met het overmaken van de 36 miljard euro aan giften en leningen die Polen kon krijgen. „Dat baart me echt zorgen”, zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. „We hebben het over de kern van de rechtstaat”, stipt Kamerlid Omtzigt aan. „Het gaat om buitengewoon zware inbreuken op de rechtsorde.”

’Historische fout’

„Echt een historische fout”, vult GL’er Van der Lee aan. „Dit is echt een belangrijke dreiging voor de Europese Unie als geheel.” Van Weyenberg vraagt zich dan ook af wat het ’krachtenveld’ is, waarin de Europese Commissie tot groen licht besloot. Polen ligt bijvoorbeeld dwars bij het invoeren van een minimumbelasting voor bedrijven en speelt binnen Europa ook een belangrijke rol in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Kamer vraagt zich af of Brussel daarom ook Polen tegemoet komt.

De lidstaten van de Europese Unie moeten allemaal zelf ook nog groen licht geven voor het overboeken van de miljarden naar Polen. Het kabinet komt eind deze of begin volgende week met zijn beoordeling. „We herkennen enorm de dilemma’s die u ook heeft aangestipt”, geeft minister Kaag (Financiën) aan. „Het zal nooit een makkelijk oordeel zijn.” Ze wijst er ook op dat de Brusselse coronamiljarden, waarvoor hervormingen geëist werden om er aanspraak op te maken, niet alle problemen van EU-landen ineens oplossen: „Je zou het liefst al die zorgen in één klap wegnemen, maar het eerlijke verhaal is dat dat niet mogelijk is.”