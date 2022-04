Busje met toeristen rijdt Prinsengracht in Amsterdam in

Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel

AMSTERDAM - Een busje met toeristen is zaterdag de Prinsengracht in Amsterdam ingereden. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat omstanders direct hulp boden. Een voorbijganger sprong direct het water in en ook mensen op bootjes in de gracht hebben geholpen de acht inzittenden en de chauffeur uit het water te halen.