Trapeze-artieste overlijdt na val tijdens training

Videla werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar na enkele uren. Het incident gebeurde in de Spaanse stad Beasain, waar ze sinds half maart verbleef met het circus waar ze voor werkte. Vanwege het coronavirus ligt al hun werk voorlopig nog stil.

„Een engel heeft ons verlaten”, zo laten circusbazen weten op sociale media. „We weten dat ze haar schoonheid, talent en haar fantastische glimlach ook in de hemel zal showen. We zullen missen hoe ze het onmogelijke mogelijk maakte. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar familie. Guadalupe zit voor altijd in ons hart.”

De politie is nog bezig met een onderzoek naar haar dood, zo weet Mirror.