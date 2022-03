Kind kan genezen van voedselallergie

Binnenland

Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, forse stijging positieve tests: 48.503

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag iets toegenomen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal nieuwe coronagevallen is fors gestegen.