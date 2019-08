Vrouw (87) komt om door ongeluk in Dronten

De politie maakt donderdagavond bekend dat bij deze aanrijding een 87-jarige vrouw ter plekke is overleden. Ⓒ GinoPress B.V.

DRONTEN - Een 87-jarige vrouw is donderdagavond in Dronten omgekomen door een auto-ongeluk, meldt de politie. Twee auto’s botsten hard op elkaar. Dat gebeurde op de kruising van de Elburgerweg met de Biddingringweg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is niet bekend of de vrouw achter het stuur zat of meereed in een auto.