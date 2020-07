’Meest identieke tweeling ter wereld’: tegelijk zwanger worden van dezelfde man

Dat meldt The Sun. De zussen wonen in het Australische Perth met hun partner Ben. Ze vertelden woensdag in een tv-programma dat ze hun zwangerschap samen willen beleven.

„We doen alles in het leven samen, we zullen samen doodgaan, samen oud worden”, zei Lucy via een videoverbinding. Ook zwanger worden hoort daarbij. De vrouwen geven aan vermoedelijk in-vitrofertilisatie (IVF) nodig te hebben. „We willen onze eitjes invriezen op hetzelfde moment, dat wordt ingewikkeld, maar we willen gewoon hetzelfde zijn.”

Dubbel zoveel liefde

Eerder hadden Anna en Lucy verschillende vriendjes. Ze zijn gelukkiger nu ze Ben delen, zeggen ze. „De eerste nacht dat we hem hebben ontmoet, hebben we samen met hem gekust. Toen dachten we: hoe gaat dit worden?” Het werd top. „Onze eerdere vriendjes begrepen onze band niet. Ben wel. Hij behandelt ons gelijk. Er is geen jaloezie. Hij krijgt dubbel zoveel liefde, dubbel zoveel aandacht, dus je hoort Ben niet klagen. Twinning and winning”, aldus Lucy.

De vrouwen werden vier jaar geleden een wereldwijde hit na een interview op de lokale Australische tv. Ze kleden zich niet alleen hetzelfde, maar hebben ook plastische chirurgie gehad om qua uiterlijk identiek te worden, eten hetzelfde aantal calorieën op een dag, sporten even lang en ze gaan altijd samen naar het toilet.

Ze wijken nooit van elkaars zijde - zelfs voor een uurtje wordt dat vriendelijk geweigerd. En ze hebben allebei zichtbare littekens op hun ’dubbel D’-borsten, die ze zodoende nog willen vergroten, volgens The Sun voor omgerekend zo’n 20.000 euro.