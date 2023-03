Britse katten ternauwernood ontsnapt aan Covid-genocide

Het plan om alle katten af te maken was gebaseerd op de vrees dat het coronavirus via katten verspreid zou kunnen worden richting mensen. Er was geen enkele serieuze aanwijzing voor die vrees. Na jaren met coronagevallen is er wereldwijd slechts één geval bekend waarbij het virus verspreid werd van een kat naar een mens. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk raakten honderdduizenden katten besmet met het virus.

Tijdens een gesprek met de televisiezender Channel 4 liet Bethell weten dat de onzekerheid rond het virus aanvankelijk zo groot was dat er „op een moment iets van bewijs leek te zijn voor mogelijke besmetting”, waarna het plan van het afmaken werd besproken.

De voormalige staatssecretaris, tegenwoordig in het Hogerhuis, noemt het gelukkig dat het plan om de katten af te maken, niet is doorgevoerd. ,,Stel je voor wat er gebeurd zou zijn als we dat besluit zouden hebben genomen”, aldus Bethell in het interview.

De onthulling rond het afmaken van de katten is het directe gevolg van het lekken van bijna honderdduizend Whatsapp berichten van voormalig minister van Gezondheidszorg Matt Hancock die in handen zijn geraakt van de krant The Daily Telegraph. Bij nieuwe onthullingen van deze donderdag bleek dat premier Boris Johnson het risico van bejaarden om te sterven aan het coronavirus vergeleek met dat van het vallen van de trap. En de inmiddels ontslagen minister van Onderwijs beschuldigde onderwijzers ervan bij voorkeur niet voor de klas te gaan staan.