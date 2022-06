’Geen twijfel gewelddadige dood Sumanta Bansi’

Volg de zaak hieronder via de tweets van verslaggever Mick van Wely.

Dit stelden de aanklaagsters dinsdagmorgen tijdens het eerste gedeelte van hun requisitoir in de strafzaak tegen Manodj B. (42) uit Hoorn en zijn vader Dwarka B. (65). Beiden worden door het OM verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Surinaamse studente biomedische wetenschappen. Manodj B. zou haar lichaam daarna hebben weggemaakt.

„Alle levenstekenen zij na 18 februari 2018 abrupt afgebroken”, zo zei een van de officieren van justitie. „Ze is zonder enige aankondiging volledig van de aardbodem verdwenen. Er is geen enkel digitaal spoor, geen enkele indicatie van een voorbereid vertrek en geen enkele aanwijzing dat ze vrijwillig is verdwenen.”

Bansi woonde destijds bij B. en zijn gezin en raakte in verwachting. Zelf was ze blij met de komst van haar kindje, maar door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap in september 2017 had de studente onder druk van het gastgezin om diezelfde reden al besloten tot een abortus.

De strafeisen tegen Manodj B. en zijn vader worden rond het middaguur verwacht.

Vorige week diende de eerste zittingsdag. Een beladen dag waarbij de uit Suriname overgekomen ouders van de jonge vrouw gebruik maakten van hun spreekrecht. De ouders zijn maandag opnieuw aanwezig.