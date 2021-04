’Granuliet in Gelderse plas niet schadelijk’

Er heerste veel onrust over de granulietstort omdat er mogelijk giftige stoffen in het water zouden komen. Maar de onderzoekers hebben niets van de gevaarlijke stof acrylamide aangetroffen in Over de Maas.

Granuliet is fijngemalen granietsteen en een restproduct uit de asfaltindustrie. Het wordt onder meer gebruikt om bodems van plassen op te hogen. In de stof zit een bindmiddel waarover zorgen heersten dat het kankerverwekkend zou zijn.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt het „vervelend dat mensen zich zorgen hebben gemaakt over het gebruik van granuliet.” Ze is blij dat het rapport van Arcadis er nu ligt en hoopt dat de zorgen die leven bij omwonenden van Over de Maas nu zijn weggenomen.