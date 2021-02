Ook Duitsland verlengt lockdown tot begin maart

Kanselier Merkel kon de zestien deelstaten niet op één lijn brengen. Dat is ook moeilijk, omdat die allemaal zelf verantwoordelijk voor het onderwijs zijn, en de richtlijnen vanuit Berlijn naast zich neer kunnen neerleggen. De deze herfst afzwaaiende Merkel wilde ook dat alle scholen op hetzelfde moment weer open gaan, maar dat bleek niet haalbaar.

Scholen

Als gepromoveerd natuurkundige wil Merkel dat de lockdown zo lang mogelijk aanhoudt, minstens tot midden maart. Dwarsliggende deelstaten zoals het Oost-Duitse Saksen, maar ook Sleeswijk-Holstein en het dichtbevolkte Noordrijn-Westfalen willen de scholen zo snel mogelijk openen, zodat leerlingen niet teveel achterstand oplopen, of spanningen thuis te groot worden.

De lockdown zelf wordt tenminste tot zeven maart verlengd. Als douceurtje kwam Merkel met de zestien premiers overeen dat de burgers weer vanaf begin maart geknipt mogen worden. In eerste instantie wilden ze een einde van de lockdown als vijftig inwoners per honderdduizend corona hebben.

Inmiddels zakte deze drempel naar 35, en zijn voor volledige opening respectievelijk twintig en tien zieken per honderdduizend de maatstaf. In eerste instantie mag maar één klant op twintig vierkante meter inkopen. Momenteel heeft Duitsland 75 besmette personen per honderdduizend inwoners, terwijl ons land er 140 heeft. Duitsland heeft dus bijna twee keer minder Covid 19-zieken dan Nederland.

Weerzin

In Duitsland is veel weerzin tegen de Berlijnse regels. De horeca is fel tegen een ’permanente lockdown’, de boeren demonstreren elke dag met traktors voor de ministeries en bedrijven en zelfstandigen klagen steen en been dat de financiële hulp van november en december nog niet is aangekomen.

Een ander geschil ontstond over leraren en crèche-personeel. Sommige politici waren van mening dat deze maatschappelijke groep eerder geprikt moest worden dan anderen.