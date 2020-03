Panama stelt quarantaine in op basis van geslacht

Vanaf woensdag mogen mannen in het land alleen nog op dinsdagen, donderdagen en zaterdagen de straat op voor belangrijke taken als boodschappen of een bezoek aan de apotheek. Panamese vrouwen mogen dat op de andere doordeweekse dagen. Op zondag is het niet toegestaan naar buiten te gaan.

De maatregel duurt vijftien dagen voor alle inwoners van het land en is voor „niets meer bedoeld dan uw leven te redden”, zei veiligheidsminister Juan Pino tijdens een persconferentie.

In Panama zijn 1075 gevallen van het coronavirus bekend. 27 patiënten zijn tot nu toe overleden. Afgelopen week zijn 2000 mensen vastgezet voor het niet opvolgen van de quarantaineregels, zei minister Pino.