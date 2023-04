19-jarige Thomas kwam om het leven bij auto-ongeluk in Assen, de bestuurder was toen 15

Die jongen uit Groningen stond donderdag achter gesloten deuren terecht in de rechtbank in Assen. De officier van justitie heeft voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk zes maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen hem tegen hem geëist. Daarnaast eiste de officier twee jaar rijontzegging. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) na de zitting in een persbericht bekend.

Het ongeluk gebeurde zondagavond 13 februari rond negen uur ter hoogte van de afslag naar de Esakkerweg in de wijk Peelo. Er waren geen andere auto’s bij betrokken. Het OM verwijt de jongen dat hij als 15-jarige zonder rijbewijs de auto bestuurde, maar ook hoe hij reed. Zo haalde hij onder meer rechts in en reed hij 90 kilometer per uur, waar hij 70 mocht. Daardoor had hij de auto volgens het OM „onvoldoende onder controle”.

„Door onbekende oorzaak is de auto waarin de verdachte op een uitvoegstrook rechtdoor gereden”, meldt het OM. Hij botste daarna tegen een middengeleider en vervolgens tegen meerdere bomen en sloeg over de kop. De 19-jarige Thomas werd uit de auto geslingerd en overleed ter plekke.

De jongen die de auto bestuurde, raakte zwaargewond, meldde de politie kort na het ongeluk. Hoe het nu met hem is, is niet bekend gemaakt. Volgens het OM staat vast dat hij niet reed onder invloed van drugs. De Raad voor de Kinderbescherming is betrokken bij de zaak omdat hij minderjarig is. Om diezelfde reden was de rechtszaak donderdag niet openbaar.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.