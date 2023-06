Rutte ongekend fel tijdens vragensessie, maar belooft ’ultieme poging’ te doen voor asielmaatregelen

In Apeldoorn zijn VVD’ers de ’mooie praatjes en beloftes’ van de partij over de asielinstroom duidelijk beu en voelden zij fractievoorzitter Sophie Hermans eerst aan de tand. De leider van de liberale fractie kreeg, opvallend genoeg, geen welkomstapplaus. In een ’vraag- en antwoordgesprek’ van een half uur herhaalde ze vooral haar ’pittige gesprek’ met de fractie en partijleider Rutte. Hermans wil nog steeds ’maatregelen’, maar ’wel binnen de verdragen’, waarmee zij zich afkeerde van de oproep van de zojuist tot erelid bekroonde VVD’er Henk Kamp. Kamp riep deze week juist op om bijvoorbeeld het VN-vluchtelingenverdrag te verscheuren.

’Mark, schiet eens op!’

Daarna richtte Hermans zich tot Rutte. „Mark, schiet eens op!”, zei ze tegen de partijleider, die tussen de leden in het publiek zat. Rutte zwaaide vrolijk terug. Volgens Hermans is ’lid blijven van deze coalitie geen doel op zich’. Haar dreigement richting de andere coalitiepartijen D66, CDA en CU lijkt zwaar te wegen, maar weet nauwelijks te overtuigen. Ze wil vooral maatregelen en dan beoordelen of er ’vooruitgang’ wordt geboekt. „Dat horen we al een paar jaar!”, klinkt het wantrouwend in de zaal. Hermans denkt er komende weken wel uit te komen: bewindspersonen mogen wat haar betreft niet op vakantie als er geen pakket ligt. VVD en CDA zijn voor strengere maatregelen, terwijl D66 en de CU vooral hameren op ’humaan beleid’ en ’juridisch houdbare en uitvoerbare’ maatregelen.

Iets later is het partijleider en premier Mark Rutte die naar voren wordt geroepen. Hij herhaalt vooral zijn eerdere uitspraken en geeft aan dat hij zijn eerdere ’commitment’ om de instroom fundamenteel naar beneden te brengen handhaaft.

Stemverheffing

Toch wilde hij een pakket maatregelen niet ’forceren’ in aanloop naar het VVD-congres ’omdat de stabiliteit van het kabinet dan in gevaar’ zou komen. Rutte ’denkt eruit te kunnen komen’ met de andere coalitiepartijen. „Wij laten niet onverantwoord een kabinet vallen als er nog kansen zijn om er uit te komen!”, zei Rutte met stemverheffing nadat leden hem oproepen eindelijk een limiet te stellen aan het aantal migranten. Rutte weigert dat toe te zeggen, maar wil ’een uiterste poging doen’ om tot een vergelijk met andere coalitiepartners te komen. Of hij een deadline wil stellen waarop het maatregelenpakket gepresenteerd moet zijn? „Nee, maar ik heb het niet over november.”

Tijdens het congres sprak kort na Rutte ook minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Hij heeft zaterdag ook aan de VVD-leden zijn excuses aangeboden over zijn grensoverschrijdende gedrag. „Ik heb fouten gemaakt, ik ben te fel geweest. Dat is niet goed en daar heb ik enorme spijt van. Ik wil ook hier sorry zeggen”, aldus de VVD’er. Wiersma trok als bewindspersoon, maar ook als VVD-Kamerlid, fel van leer tegen zijn medewerkers, zo onthulde De Telegraaf onlangs.

Daarnaast is er gestemd over moties om de partijkoers te verleggen, waaronder eentje die de fractie oproept om het mogelijk te maken voor boeren om ná 1 oktober te mogen oogsten. Brusselse regels verbieden dat momenteel vanwege de waterkwaliteit. Ondanks een negatief advies van Kamerlid en landbouwwoordvoerder Thom van Campen, hebben de partijleden de motie wel aangenomen. Dat gebeurde tijdens een eerder congres ook al bij moties waarin het stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) veel te rigide werd geacht.