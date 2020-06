Bloedbad in hostel in Zuid-Afrika

Drie gewapende mannen openden rond 11 uur ’s avonds lokale tijd het vuur. Vijf mensen waren op slag dood, een overleed in het ziekenhuis. Een zevende ligt in het ziekenhuis.

Het motief voor de schietpartij is onduidelijk, zo laat een politiewoordvoerder weten aan Anadolu Agency. Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van politie Bheki Cele is er flink veel meer criminaliteit sinds er weer alcohol verkocht wordt. Op 1 juni mocht dat weer, nadat het twee maanden verboden was om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo zouden er op 1 juni 40 mensen vermoord zijn. „De volgende dag waren dat er 51 en op zondag 69”, aldus Cele, die eraan toevoegde dat de cijfers lager waren voordat het verbod op alcohol ingetrokken werd.

Meer dan 50.000 mensen zijn in Zuid-Afrika besmet geraakt met het coronavirus, zo’n 1000 mensen zijn overleden.