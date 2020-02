Ruïnes Pompeii klaar voor de toekomst

Pompeii ligt er weer prachtig - en vooral veilig - bij na een restauratieproject dat maar liefst vijf jaar duurde. Ⓒ Foto’s EPA, Maarten van Aalderen

POMPEII - Uit de as herrezen is wat pijnlijk in dit verband, maar de ruïnes van het wereldberoemde archeologische park van Pompeii, onder Napels, zijn na een restauratie van vijf jaar weer klaar voor de toekomst.