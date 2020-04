Boris Johnson opgenomen in ziekenhuis om corona

Elf dagen geleden werd duidelijk dat Johnson besmet is met Covid-19. Dat de premier nu naar het ziekenhuis is gebracht, is ’uit voorzorg’, laat een woordvoerder weten aan de BBC. „Hij blijft hardnekkige klachten hebben”, aldus een woordvoerder, waaronder hoge koorts.

Johnsons doktoren zouden opname hebben geadviseerd. In het ziekenhuis zullen tests worden afgenomen. Johnson blijft de strijd tegen het virus leiden, melden Britse media op gezag van een woordvoerder.

„De premier bedankt zijn medische staf voor al het geweldige harde werk, en vraagt het volk nadrukkelijk om de overheidsadviezen om thuis te blijven, in acht te nemen, om levens te sparen.”