Man (39) aangehouden voor verkrachting van 21 jaar geleden

Op 1 april werd een toen 19-jarige vrouw door vier mannen verkracht op Blaak in Rotterdam. Agenten hielden een verdachte aan, maar de andere drie werden nooit gevonden. Tot twee weken geleden, Hemelvaartsdag. Toen werd de 39-jarige man alsnog aangehouden voor het zedendelict.

Inmiddels is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en is bepaald dat hij 90 dagen blijft vastzitten. Erna volgt de zitting. De vrouw, inmiddels 21 jaar ouder, was blij verrast met de aanhouding, meldt de politie in een persbericht. „Ik ben heel dankbaar dat zelfs na 21 jaar een verdachte is aangehouden. Ik kan het nu echt verwerken en er komt eindelijk gerechtigheid”, reageert ze.

Door een wetswijziging in 2013 verjaren zedendelicten zoals verkrachtingen niet meer. Om die reden kunnen politie en het Openbaar Ministerie opnieuw aan de slag met nieuwe informatie in dit soort zaken.