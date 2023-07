NAVO-top in 2025 naar Nederland: ’Brandpunt van diplomatieke belangstelling’

„Dit plaatst Nederland in het brandpunt van de diplomatieke belangstelling”, zegt demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). „Er zijn veel landen die azen op dit soort bijeenkomsten. Het heeft veel toegevoegde waarde, zowel economisch als politiek.”

Dat Nederland nu aan de beurt is heeft volgens de CDA-bewindsman te maken met de positie van Nederland binnen de NAVO-familie: „We zijn niet alleen pro-actief geweest met het opvoeren van onze eigen defensie-uitgaven, maar ook met de miljardensteun aan Oekraïne.”

Veiligheidsoperatie

Volgend jaar, als de NAVO 75 jaar bestaat, wordt de jaarlijkse top georganiseerd in Washington. De organisatie van een NAVO-top gaat gepaard met een gigantische veiligheidsoperatie: om de gastheer voldoende voorbereidingstijd te geven wordt nu al besloten dat Nederland in 2025 de eer te beurt valt.

De RAI aan het Europaplein in Amsterdam is een gegadigde voor de NAVO-top. Ⓒ ANP/HH

Volgens ingewijden zijn Amsterdam en Den Haag kanshebbers om onderdak te bieden aan de top. In Amsterdam is waarschijnlijk de RAI de meest logische locatie en in Den Haag het World Forum waar in 2014 de Nuclear Security Summit plaatsvond, met op de gastenlijst onder anderen de Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese leider Xi Jinping. De kosten van de atoomtop liepen op tot 24 miljoen euro. Hoeveel de NAVO–top gaat kosten is nog niet duidelijk.

Luitenant-admiraal Rob Bauer is de hoogste militair van de NAVO. Ⓒ ANP/HH

De kans is groot dat luxehotels in de hele Randstad worden ingezet als logeerplek voor de leiders van bondgenoten. Naast presidenten en premiers komen ook alle ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Verder is het mogelijk dat er leiders komen van partnerlanden als Zuid-Korea, Japan en Australië.

Trouwe bondgenoot

Nederland is sinds de oprichting lid van de NAVO en een van de trouwste bondgenoten. De hoogste militair van het bondgenootschap is een Nederlander: luitenant-admiraal Rob Bauer. Ons land leverde verschillende malen de secretaris-generaal. Daarnaast herbergt Den Haag een ICT-agentschap van de NAVO en staat in het Limburgse Brunssum een belangrijk militair hoofdkwartier.

Dit jaar is tevens besloten dat Nederland het kantoor krijgt van het nieuwe NAVO-innovatiefonds.