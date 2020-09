Kat kwijt na overstap: stel vliegt vanuit VS terug naar Schiphol

De naam van de verloren kat is niet bekend. Het beestje wordt opgehaald door ’personeel’ vanuit Amerika. Ⓒ Dierenambulance Amsterdam

AMSTERDAM - Een kat die donderdag uit een kooi op Schiphol wist te ontsnappen, wordt opgehaald door de baasjes die daarvoor wel even terug moeten vliegen vanuit het Amerikaanse Atlanta, Georgia. ’Where is my baby?!’