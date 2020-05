Kabinet versoepelt meer maatregelen: restaurants, musea en podia gaan weer open

Dat melden bronnen aan De Telegraaf

De afgelopen dagen lekte al veel uit over de kabinetsplannen die op handen zijn. Het complete pakket is groter dan bekend. Het kabinet denkt dat de maatregelen kunnen worden versoepeld omdat het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen sneller dan gedacht slinkt.

11 mei

Na het openen van de basisscholen op 11 mei mogen ook kappers en mensen met andere contactberoepen volgende week weer aan de slag.

Diezelfde week worden de beperkingen voor het bijeenkomen in groepen verruimd naar tien personen. Wie nu met drie of meer personen bijeenkomt, loopt de kans een boete te krijgen.

Ook bepaalde buitensporten zoals golf en tennis mogen weer.

1 juni

Drie weken later volgt er een nieuw pakket aan versoepelingen. Restaurants mogen per 1 juni open. Maximaal dertig man mag naar binnen, uiteraard met inachtneming van de 1,5-metermaatregelen. Reserveren wordt verplicht. Gasten moet gevraagd worden of ze corona-klachten hebben.

Terrassen en strandtenten kunnen per 1 juni ook weer van start. Het is aan lokale autoriteiten om te bepalen in welke omvang.

Per 1 juni mogen ook musea, podia en bioscopen weer de deuren openen, onder dezelfde voorwaarden als de restaurants.

1 juli

Vakantievierders krijgen meer ruimte per 1 juli. Campings en vakantieparken mogen dan weer open.

1 september

Naast de evenementen kunnen per 1 september ook de sportscholen weer van start.

In een keer op de hoogte van het politieke nieuws uit Den Haag? Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier.