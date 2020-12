’Politiemol leverde uniformen en informatie aan criminelen’

LIVE – Verslaggever Mick van Wely is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur).

Het is in alle opzichten een bijzondere ’lekzaak’. Niet alleen omdat K. zo’n lange periode informatie gelekt zou hebben aan de onderwereld, maar ook vanwege zijn achtergrond. De vader van de ex-motoragent werd in 1977 bij een politie-operatie doodgeschoten door Duitser Knut Folkerts, een voortvluchtig lid van de terreurgroep RAF. Arie gold, en geldt, als held van de politie-eenheid.

K. werd in mei opgepakt en wordt verdacht van het structureel doorspelen van politie-informatie aan criminelen, computervredebreuk en omkoping. Ook werd bij de agent een telefoon aangetroffen met de communicatiedienst Encrochat, die eerder dit jaar door de recherche werd ontmanteld. Mogelijk communiceerde K. met deze encryptietelefoon met criminelen.

De agent ging eerder al de fout in. Zo werd hij in 2014 berispt vanwege buitensporig geweld bij een aanhouding. K. zei tijdens een voorbereidende zitting in november dat hij daarna eigenlijk nooit meer een uniform had moeten aantrekken. Het OM gaf tijdens een eerdere zitting aan dat K. een zware celstraf verdient, omdat hij niet alleen criminelen faciliteerde, maar ook werk van zijn eigen collega’s frustreerde.