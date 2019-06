Zware onweersbui eist leven op Franse camping

De weerdienst had gewaarschuwd voor noodweer in negen departementen. In Romans-sur-Isère (Drôme) zorgde hagel voor grote overlast. Hagelstenen zo groot als tennisballen veroorzaakte zware schade aan gebouwen in heel de stad en de stroomvoorziening. Burgemeester Marie-Hélène Thoraval gaat zondag de erkenning als natuurramp aanvragen. In Romans vielen een dozijn lichtgewonden door de hagel en glasscherven.

