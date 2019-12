Vrouw kampeert in voortuin aanstaande ex: ’Ik wil een statement maken’

Linda en haar ex Frans waren 27 jaar getrouwd, maar in januari 2018 ging de stekker uit hun huwelijk. Ze dacht dat de scheiding harmonieus zou verlopen, maar daar kwam in haar ogen niets van terecht. „De bankpas van onze en/of-rekening werd geblokkeerd, de sloten op de deuren werden veranderd, ik kon niet meer bij onze administratie komen en ik had alleen nog een eigen privé-rekening van jaren geleden waar nog 30 eurocent op stond”, zo vertelt ze aan de Leeuwarder Courant.

Het huis in Lippenhuizen, waar haar ex woont en waar ze nu dus in de tuin kampeert, staat al meer dan een jaar te koop voor bijna een miljoen euro. Zelf woonde Linda in een caravan, in chaletjes en op een zolderkamertje. „Ik wil persoonlijk met mijn man tot een overeenkomst komen. En ik wil laten zien dat er dus geen opvang is voor mensen zoals ik. In de vakantieparken waar ik de afgelopen jaren woonde, ben ik zoveel schrijnende gevallen tegengekomen. Allemaal mensen die net als ik in scheiding liggen. Soms wonen ze er zelfs met kinderen. Eigenlijk vind ik dat zelfs nog veel schrijnender.”

Koud winterweer

Met temperaturen die in de nacht rond het vriespunt schommelen, is haar verblijf in het tentje niet echt comfortabel te noemen. Bij de buren mag ze naar het toilet en ook andere mensen leven met haar mee. „Ik krijg van allerlei mensen spullen aangeboden; soep, koffie, koekjes, kerstbrood en zelfs een kacheltje.” Ook heeft ze een kampvuur gemaakt.

Haar ex-man is allesbehalve blij met de actie van Linda en heeft een advocaat op haar afgestuurd die eiste dat ze op tweede kerstdag om 12.00 uur de tuin moest hebben verlaten. ,,Maar het is nog steeds mijn eigen grond hè?’’

Kort geding

Linda weigerde en nu dient vandaag in Zutphen een kort geding. De man eist dat ze vertrekt en dat ze geen berichten meer over hem plaatst op sociale media of anders een boete van 500 euro per keer moet betalen. Via zijn woordvoerder laat hij weten: „Frans wil niets liever dan de scheiding afronden. maar niet meer face to face. Hij kiest voor de geëigende weg, en die gaat via de rechter. Hij wordt doorlopend lastiggevallen met onvriendelijke appjes en mailtjes en ook fysieke bezoeken waarbij ze met deuren slaat en schreeuwt. Hij voelt zich gestalkt en op onderdelen bedreigd.’’

Volgens de woordvoerder duurt de scheiding al bijna een jaar omdat de zaak de hele tijd door de rechtbank uitgesteld wordt. ,,Iedere twee weken komt er een mailtje waarin de zaak vooruit wordt geschoven. Je kunt er de klok bijna op gelijk stellen. En er wordt ook niet om extra informatie gevraagd, alle stukken liggen er. Al met al heel treurig.’’ De man zou zijn ex „royale voorstellen” hebben gedaan, maar daar zou ze niet op in zijn gegaan.

’Hij heeft mijn geld’

Linda ziet de uitkomst van het kort geding positief tegemoet, zo vertelt ze aan Omrop Fryslân. „Ze kunnen me wel veroordelen voor van alles en nog wat, maar ik kan het toch niet betalen. Hij heeft mijn geld. Dat kort geding is een beetje een toneelstukje, ik kan er niet zoveel mee.”

Ze hoopt dan ook dat zij en Frans er alsnog samen uit zullen komen. „Ieder z’n deel en dan kun je weer verder met je leven.”