Het huis van de heiland

— Een huis, deels gehouwen uit rotsen, met een binnenplaats en een dakterras. Niets bijzonders; zo waren er wel meer in de eerste eeuw van onze jaartelling in het heilige land. Een traditionele plattelandswoning voor de gewone man. Al staat deze in Nazareth en kan een van de toenmalige bewoners maar moeilijk een ’gewone man’ worden genoemd.