Opnieuw een variant, en opnieuw is er angst

Het Verenigd Koninkrijk begint zich net te realiseren dat de Indiase variant zo destructief nog niet is, of er is paniek in de Britse pers om weer een nieuwe variant: de Nepalese. Oh, en de Vietnamese. Wetenschappers zijn minder gepanikeerd, de Britten zelf denken vooral aan hun vakantie.