Gevaccineerde mag komen skiën in Graubünden

De krant Tages-Anzeiger meldt dat ingeënte mensen ongeacht waar ze vandaan komen in Graubünden „meteen de skipiste op kunnen.” Want volgens de plaatselijke gezondheidsautoriteiten hoeven vrijwel alle buitenlanders die kunnen bewijzen dat ze twee keer zijn ingeënt niet in quarantaine in Graubünden.

Het zeer bergachtige kanton beslaat een groot deel van het oosten van Zwitserland.

De vaccins die nu toegelaten zijn op de markt, en de anderen die in de kopgroep zitten, zijn gefabriceerd om ziekteverschijnselen te verhelpen. Gevaccineerde mensen beschermen dus zichzelf. Of de vaccins ook de verspreiding van het virus tegengaan, is nog niet duidelijk. Dat was geen vereiste en werd niet gemeten in de studies. Wel is aannemelijk dat zonder symptomen ook de besmettelijkheid afneemt en de vaccins verspreiding dus tot een bepaalde mate zullen vertragen.

Mutant uitgesloten

Er wordt vanwege virusvarianten in Graubünden wel een uitzondering gemaakt bij mensen uit Engeland en Zuid-Afrika. Voor hen blijft de quarantaineplicht in het kanton ook bestaan na twee vaccinaties.

„De bezoekers uit de overige landen kunnen na twee inentingen de bergen van Graubünden in, het is niet zinvol om immune mensen in quarantaine te plaatsen”, aldus Marina Jamnicki van de gezondheidsdienst van Graubünden.