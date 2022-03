Man opgepakt voor moorden op daklozen in VS

In Washington werden drie daklozen beschoten en in New York twee. In beide steden overleed een van de slachtoffers.

De drie schietpartijen in Washington vonden plaats tussen 3 en 9 maart, die in New York allebei op 12 maart. De politie zei zondag dat de moorden in beide steden verband met elkaar houden. Voor de tip die leidt tot de arrestatie van de dader werd 55.000 dollar uitgeloofd.