Kabinet akkoord met toetredingsgesprekken EU met Albanië

Nederland verzette zich samen met Frankrijk en Denemarken tegen de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië. Vooral het toetreden van Albanië lag in Nederland gevoelig, ook bij een meerderheid van de Tweede Kamer. Het kabinet vond dat het land meer moest doen op het gebied van rechtstaat, corruptie en de onafhankelijkheid van de media.

Een commissie heeft onlangs verslag gedaan van de voortgang die het land op die vlakken heeft geboekt. En die is dusdanig dat het kabinet zich nu ’in beginsel’ wel kan vinden in het starten van EU-onderhandelingen met Albanië, laat minister Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer weten.

Maar Nederland houdt wel slag om de arm. Het kabinet wil namelijk ook zelf vaststellen dat er genoeg voortgang is geboekt in Albanië. Dat speelt dan vooral op het gebied van het doorlichten van de rechterlijke macht en de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie.

Op het Binnenhof valt te horen dat Nederland ook ruimte biedt, omdat het zich tegelijkertijd verzet tegen de verhoging van de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Door op dit dossier toe te geven, hoopt het kabinet op het gebied van de begroting meer gedaan te krijgen.

Het toetreden van Albanië ligt in de Tweede Kamer heel gevoelig. Op D66 na zijn de coalitiepartijen sceptisch over onderhandelingen met het land. Vooral het CDA had grote vraagtekens over het Oost-Europese land. Blok spreekt dinsdag met de Tweede Kamer over deze zaak.