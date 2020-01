Trump wint grandioos

Demonstranten bij het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, laten hujn mening over president Donald Trump blijken. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Het ziet er naar uit dat Donald Trump als dé grote overwinnaar uit de impeachment-proces komt en dat zijn macht daardoor juist groter zal worden. Pogingen van de Democraten om extra getuigen zoals John Bolton te horen, lijken op niets uit te lopen. Vandaag zal daar waarschijnlijk over gestemd worden en als de motie voor het toelaten van extra getuigen en bewijsmateriaal het niet haalt, zal - waarschijnlijk - meteen worden gestemd over de vraag of Trump schuldig of onschuldig is aan de aanklacht.